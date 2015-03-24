Виводити з кризи енергетичну галузь потрібно з кадрових рішень у Міненерговугілля - експерт

Таку думку висловив Валерій Погорілий, голова Незалежної профспілки енергетиків України.

«З тими, хто зараз очолює міністерство, я не бачу, що ми щось зможемо вирішити. Потрібен кваліфікований персонал, потрібні люди, які розуміють енергетику», - упевнений експерт.

На його думку, багато дії керівників Міненерговугілля можна охарактеризувати як відверто непрофесійні.

«Мабуть, сьогодні керівництво міністерства вирішило, що навіщо виробляти електроенергію, якщо її можна купити? З таким розумінням енергетичного ринку нам з кризи не вийти», - вважає Погорілий.

Як повідомлялося, дефіцит енергопотужностей в Україні становить 2000-2400 МВт. Запаси вугілля на складах ТЕС України скоротилися до 750 тис. тонн за мінімально необхідних 1,5 млн тонн через відсутність палива не працює 24 енергоблоки і один корпус теплоелетростанцій сумарною потужністю 6924 МВт.

Підприємства теплової генерації не можуть закупити вугілля через дефіцит коштів, викликаний неплатежами з Гуртового ринку електроенергії та економічно необґрунтованим тарифом на реалізовану електроенергію, встановленим НКРЕКП.

Розрахунковий тариф для ТЕС в 1 кварталі 2015 року знижений більш ніж на 16% порівняно з 4 кварталом 2014 року. НКРЕКП визначила ціну палива в тарифі ТЕС на рівні 800 грн за тонну за економічно обґрунтованої ціни вугілля вітчизняного видобутку в 1500 грн за тонну.

Виробництво електроенергії в Україні за 2 місяці 2015 року скоротилося на 13,9% - до 30 млрд квтг. Генкомпанії ТЕС скоротили виробництво на 29%.