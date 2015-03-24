ЄБРР виділить «Укренерго» 65 мільйонів євро

«Проект дозволить Україні і «Укренерго» підвищити надійність постачань електроенергії, покращити енергоефективність, задовольнити зростаючий попит на електроенергію в столиці України, а також вирішити проблеми, пов'язані з перебоями в подачі електроенергії і відключеннями в Києві і області», - йдеться в повідомленні ЄБРР.

У банку також відзначили, що витрати проекту покриваються за рахунок економії на закупівлях, досягнутої «Укренерго» під час виконання проекту будівництва Запорозько-Каховської високовольтної лінії електропередач, який був профінансований за рахунок кредиту ЄБРР на суму 175 млн євро в 2010 році.

«Економія була досягнута завдяки застосуванню конкурсних контрактних процедур з використанням правил закупівель ЄБРР», - підкреслюється в повідомленні банку.

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Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 березня 2015 року банк взяв на себе зобов'язання з надання сукупної суми в 10,9 млрд євро для 344 проектів в країні.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.