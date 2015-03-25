Наступна тристороння зустріч щодо газу відбудеться у квітні - ЄС

"Ми (перебуваємо) в постійному зв'язку з російською і українською сторонами, сподіваюся, що в квітні нам вдасться знайти таке рішення, яке задовольнить усі сторони", - сказав Шефчович, якого цитує РИА Новости.

Раніше Шефчович висловлював сподівання, що нова газова угода діятиме до того часу, поки Стокгольмський арбітраж не винесе рішення щодо спірних питань стосовно постачання російського газу в Україну. Рішення суду очікується в 2016 році.

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Нагадаємо, 20 березня на тристоронніх переговорах у форматі Україна-Європейський союз-Росія було досягнуто домовленостей щодо "літнього пакета" постачання газу для України.