"Нафтогазу" можуть дозволити оплачувати російський газ пізніше, ніж через 90 днів

Про це йдеться в проекті постанови, розробленому Міненерго і внесеному на розгляд Кабміну, пише LB.ua.

"Проект постанови розроблено з метою безперебійного функціонування газотранспортної системи держави, забезпечення стійкого проходження опалювального сезону та задоволення потреб споживачів газу", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Протягом 1-18 лютого 2015 року російський «Газпром» поставив природний газ у передплачених обсягах 489,8 млн кубометрів, повідомили в записці.

Однак, починаючи з 19 лютого "Газпром" в односторонньому порядку ухвалив рішення про постачання газу на непідконтрольні українській владі території через газорозподільні станції "Прохорова" і "Платова", розташовані біля зони АТО.

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Як наголошується, такі поставки не може бути прийнято і документально оформлено з боку НАК "Нафтогаз". При цьому валютним законодавством України передбачено, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів здійснюються у строк, що не має перевищувати 90 календарних днів.

З ухваленням постанови у разі недобросовісного виконання іноземними партнерами своїх зобов'язань за міжнародними угодами або неможливості виконання зазначених зовнішньоекономічних операцій у встановлені терміни внаслідок підтверджених обставин непереборної сили зазначені операції не вимагають продовження строків розрахунків.