"Нафтогазу" можуть дозволити оплачувати російський газ пізніше, ніж через 90 днів
Міністерство палива та енергетики України пропонує Кабінету міністрів дозволити НАК "Нафтогаз України" розраховуватися з ВАТ "Газпром" за постачання і транзит природного газу пізніше, ніж за 90 днів.
Про це йдеться в проекті постанови, розробленому Міненерго і внесеному на розгляд Кабміну, пише LB.ua.
"Проект постанови розроблено з метою безперебійного функціонування газотранспортної системи держави, забезпечення стійкого проходження опалювального сезону та задоволення потреб споживачів газу", - йдеться в пояснювальній записці до документа.
Протягом 1-18 лютого 2015 року російський «Газпром» поставив природний газ у передплачених обсягах 489,8 млн кубометрів, повідомили в записці.
Однак, починаючи з 19 лютого "Газпром" в односторонньому порядку ухвалив рішення про постачання газу на непідконтрольні українській владі території через газорозподільні станції "Прохорова" і "Платова", розташовані біля зони АТО.
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Як наголошується, такі поставки не може бути прийнято і документально оформлено з боку НАК "Нафтогаз". При цьому валютним законодавством України передбачено, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів здійснюються у строк, що не має перевищувати 90 календарних днів.
З ухваленням постанови у разі недобросовісного виконання іноземними партнерами своїх зобов'язань за міжнародними угодами або неможливості виконання зазначених зовнішньоекономічних операцій у встановлені терміни внаслідок підтверджених обставин непереборної сили зазначені операції не вимагають продовження строків розрахунків.