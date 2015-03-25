У Москві стверджують, що Угорщина домовилася з ЄС щодо атомної угоди з Росією

Угорщина домовилася з ЄС щодо питання постачання палива для атомної станції "Пакш", яку планує побудувати держкорпорація "Росатом". Про це заявив міністр угорського уряду, слова якого наводить агентство МТІ, передає ТАСС.

Читайте такожFinancial Times: ЄС заблокував атомну угода між Росією і Угорщиною"Всі перешкоди у зв'язку з договором про постачання палива подолані. Це необхідно для розширення АЕС Пакш", - заявив міністр після переговорів з комісаром ЄС з кліматичних і енергетичних питань Мігелем Аліасом Канете.

"Зауваження Європейської Комісії були прийняті Угорщиною, ми вирішуємо питання за контрактом поставок палива з метою збереження потужностей АЕС "Пакш" відповідно фінській моделі", - підкреслив Лазар. Він також повідомив, що Угорщина забезпечує для російської сторони можливість постачання палива для нових реакторів протягом 10 років. За повідомленням угорського міністра, це рішення "цілком прийнятно і для російської сторони".

Читайте такожОрбан: Угорщина не хоче мати спільного кордону з РосієюЗа його словами, він домовився з комісаром з енергетичних питань, що "Європейська Комісія в найкоротший термін закриє питання з паливом". Угорський міністр підкреслив, що домовленості з ЄС мають велике значення, оскільки в січні минулого року Брюссель прийняв до відома російсько-угорський договір про розширення АЕС "Пакш" з застереженням: він повинен відповідати Європейському праву в області державної підтримки та конкурсного права.

"Нам вдалося знайти таке рішення, при якому угорська сторона є переможцем і одночасно дотримується Європейськго права", - сказав Янош Лазар. Він також підтвердив, що уряд Угорщини подасть в суд на британську газету Financial Times через публікацію інформації про блокування ЄС розширення АЕС "Пакш".

"Якщо ЄС ухвалює дане рішення, це є чітким спростуванням твердження газети про блокування розширення АЕС "Пакш", - сказав Лазар.

РФ і Угорщина в січні 2014 року підписали документи про будівництво нових енергоблоків на майданчику єдиною атомної електростанції в Угорщині - АЕС "Пакш", побудованої радянськими фахівцями. Проте в ЄС стверджували, що дії Будапешта підсилюють енергозалежність від Росії, що неприйнятно зараз для Євросоюзу.