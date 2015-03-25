Рівненська АЕС відключила енергоблок №2 на ремонт

Рівненська атомна електростанція 25 березня відключила від мережі енергоблок №2 для проведення капітального планового ремонту, йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

Станом на 25 березня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №2 Запорізької АЕС - 45-та доба планового ремонту, на блоці №5 - 28-ма доба ремонту.

На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 108-ма доба планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС - 4 020 МВт, для Рівненської АЕС - 2 270 МВт, для Южно-Української АЕС - 1 970 МВт, для Хмельницької АЕС - 1 630 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

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Довідка УНІАН. За встановленою потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.