Нафта торгується різноспрямовано на тлі зростання запасів у США

Ціни на нафту різноспрямовані після повідомлення про підвищення запасів нафти в США, повідомляє Рейтер.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,07 до $55,18 за барель, а ф'ючерси на WTI подешевшали на $0,08 до $47,43.

Запаси нафти в США минулого тижня зросли на 4,8 мільйона барелів, за даними Американського інституту нафти, за прогнозу зростання на 5,1 мільйона барелів.

"Запаси нафти в США будуть зростати аж до травня, що підтримає тенденцію до зниження цін", - йдеться в звіті банку Morgan Stanley.

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Підтримку вартості Brent надає європейська статистика, що показує зростання виробничої активності в єврозоні.

Комерційні запаси нафти в Японії минулого тижня знизилися на 2,8 відсотка до 82,87 мільйона барелів, що майже на 8 відсотків нижче, ніж в цей же час в минулому році.