Україна з початку місяця імпортувала понад мільярд кубів газу з ЄС

Україна з 1 по 25 березня 2015 року імпортувала з країн ЄС 1,045 млрд кубометрів природного газу, йдеться в повідомленні «Укртрансгазу».

За оперативними даними «Укртрансгазу», станом на ранок 25 березня добові обсяги імпорту газу до України зі Словаччини становили 37,3 млн куб. м, з Угорщини - 7,3 млн куб. м.

Всього з початку поточного року, як зазначили в держкомпанії, з ЄС до України надійшло близько 3,3 млрд куб. м природного газу.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Україна в лютому 2015 року імпортувала зі Словаччини та Угорщини 1,19 млрд кубометрів «блакитного палива».

З Європи в січні було імпортовано 1,1 млрд кубометрів газу. Зокрема, зі Словаччини було поставлено 1 млрд кубометрів «блакитного палива», а з Угорщини - 0,1 млрд.