Ціни на нафту можуть упасти до $45 - учасник ринку

Ціни на нафту марки WTI упадуть нижче $40 за барель, на Brent - до $45, заявив керуючий директор RCMA Asset Management Pte. Майкл Коулмен на конференції в Сингапурі.

Про це пишуть Вести Экономика з посиланням на Bloomberg.

"Ми очікуємо падіння вартості нафти наступних 6-8 місяців", - сказав він.

"Ми вважаємо можливим, що ринок WTI у майбутньому опуститься нижче $40 за барель, а Brent може торгуватися в районі $45 за барель", - додав Коулмен.

Травневі ф'ючерси на нафту Brent завершили торги у вівторок ціною $55,11 за барель. Котирування марки WTI становили $47,51 за барель.

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Дані про запаси енергоносіїв у США за минулий тиждень будуть опубліковані міністерством енергетики країни в середу. За оцінками експертів, обсяг резервів нафти збільшився за підсумками 11-й тижні поспіль на 4,8 млн барелів.

Сингапурська RCMA спеціалізується на торгівлі сировиною і сировинними ф'ючерсами.