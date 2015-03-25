Нацкомісія пообіцяла знизити тарифи для ТЕЦ

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) планує знизити тарифи для ТЕЦ.

Про це на засіданні ради ОРЕ заявив представник НКРЕКУ Дмитро Коваленко.

За його словами, відповідні пропозиції вже направлено до ради ОРЕ.

Найближче засідання НКРЕКУ відбудеться 26 березня 2015 р. На порядку денному, оприлюдненому на сайті регулятора, значаться перегляд тарифів на відпуск електроенергії для НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Укргідроенерго» і ТЕЦ. Також планується розглянути питання про встановлення «зелених» тарифів на електроенергію, затвердити структуру та рівень тарифів на передачу електричної енергії для ДП «НЕК «Укренерго», та ін.

Нагадаємо, НКРЕКУ підняла відпускний тариф для ТЕЦ на березень у середньому на 50,3% порівняно з січнем. Для теплоелектроцентралей, які працюють на вугіллі, він досяг 1.57 грн/квтг (зростання на 65%) і враховує закупівлю зарубіжного вугілля за ціною 80 дол/т, або близько 2000 грн/т за поточним курсом.

При цьому для ТЕС, що працюють на вугіллі, було встановлено тариф на рівні 80 коп/квтг, що у 2 рази менше порівняно з ТЕЦ.

Учасники ринку і експерти критикували дане рішення регулятора, яким НКРЕКУ погодилася компенсувати високу вартість закордонного вугілля в тарифах для ТЕЦ за рахунок українських споживачів.

У цілому розрахунковий тариф для ТЕС в 1 кв. 2015 р. знизився більш ніж на 16% - до 76 коп/квтг. При цьому паливна собівартість 1 кВт електроенергії для ТЕС на сьогодні становить 0.91 коп/квтг, а з урахуванням інших витрат, повна собівартість при поточній ціні на вугілля - 122 коп/квтг. НКРЕКУ визначила ціну палива в тарифі ТЕС на рівні 800 грн за т за економічно обґрунтованою ціною вугілля вітчизняного видобутку в 1500 грн за т, імпортного - понад 2000 грн за т.

Як повідомлялося, підприємства теплової генерації не можуть закупити вугілля через дефіцит коштів, викликаний неплатежами з Оптового ринку електроенергії та економічно обґрунтованим тарифом на реалізовану електроенергію, встановленим НКРЕКУ. Через відсутність палива не працюють 24 енергоблоки й один корпус теплоелектростанцій сумарною потужністю 6924 МВт.