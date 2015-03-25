Запаси нафти у США знову зросли і знаходяться на максимумах 80 років

Комерційні запаси нафти у США (виключаючи стратегічний резерв) залишаються на 80-річних максимумах, пише Прайм.

За тиждень, що завершився 20 березня, запаси збільшилися ще на 8,2 мільйона барелів, або на 1,8%, - до 466,7 мільйона барелів, йдеться у щотижневому огляді управління з енергетичної інформації Міненерго країни.

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Аналітики, опитані агентством Рейтер, чекали, що показник збільшиться на 1,1%, або на 5,1 мільйона барелів - до 463,6 мільйона барелів.