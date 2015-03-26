Росія стане єдиним постачальником ядерного палива в Угорщину
Угорський уряд заявляє про досягнення компромісу з Європейським співтовариством з атомної енергії, згідно з яким Росія стане єдиним постачальником палива для угорської АЕС "Пакш". Рішення має ще затвердити Єврокомісія.
Згідно з новою угодою, Росія зможе постачати паливо для двох нових реакторів атомної електростанції протягом 10 років, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на AFP.
"Ми досягли згоди в тому, на яких підставах і в якій формі поставки палива влаштують всі сторони: Угорщину, Євроатом та Росію", - сказав речник уряду Угорщини Золтан Ковач.
Угода все ще має бути схвалена Європейською комісією. Як зазначив Ковач, рішення можна очікувати за кілька тижнів.
Минулого року Угорщина підписала угоду з російською компанією "Росатом" на на суму в 10 мільярдів євро на проектування і будівництво двох нових енергоблоків потужністю 1200 мегаватт кожен на угорській АЕС "Пакш". Згідно з першим варіантом контракту, Росія мала стати постачальником пального для нових реакторів терміном на 20 років.
Євроатом висловив занепокоєння тим фактом, що Росія стане єдиним постачальником ядерного палива і закликав інші країни розглянути можливості постачати пальне в майбутньому.