Росія стане єдиним постачальником ядерного палива в Угорщину

Згідно з новою угодою, Росія зможе постачати паливо для двох нових реакторів атомної електростанції протягом 10 років, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на AFP.

"Ми досягли згоди в тому, на яких підставах і в якій формі поставки палива влаштують всі сторони: Угорщину, Євроатом та Росію", - сказав речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Угода все ще має бути схвалена Європейською комісією. Як зазначив Ковач, рішення можна очікувати за кілька тижнів.

Минулого року Угорщина підписала угоду з російською компанією "Росатом" на на суму в 10 мільярдів євро на проектування і будівництво двох нових енергоблоків потужністю 1200 мегаватт кожен на угорській АЕС "Пакш". Згідно з першим варіантом контракту, Росія мала стати постачальником пального для нових реакторів терміном на 20 років.

Євроатом висловив занепокоєння тим фактом, що Росія стане єдиним постачальником ядерного палива і закликав інші країни розглянути можливості постачати пальне в майбутньому.