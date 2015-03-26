Ціни на нафту різко піднялися вище $58 через події у Ємені

Ціна на нафту сорту Brent на торгах на лондонській біржі ICE піднялася вище $58 за барель.

Як повідомляє ТАСС, станом на 9:00 мск травневий ф'ючерсний контракт подорожчав на 5,63% до $58,4 за барель.

Котирування нафти різко зросли на тлі загострення військово-політичної обстановки у Ємені, яке може перерости у військове протистояння між Саудівською Аравією та угрупованнями шиїтських бойовиків, пишуть Вести Экономика. Уже в середу, 25 березня, на нафтовому ринку було відзначено помітне зростання котирувань на тлі загострення геополітичних ризиків на Аравійському півострові.

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За повідомленнями різних ЗМІ, бойовики у Ємені вчора перейшли в наступ, через що президент країни зник у невідомому напрямку. Крім того, ЗМІ написали, що Саудівська Аравія стягнула великі військові сили до кордону з Єменом.