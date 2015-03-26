«Енергоатом» залучив кредити у двох банків

Про це йдеться в повідомленні компанії на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, всі кредити беруться на 1 рік. При цьому в «Ощадбанку» «Енергоатом» відкрив дві кредитні лінії на 300 і 400 млн грн. Процентна ставка за гривневим кредитом становить 24% річних, а за валютним - 13,75%.

Компанія не повідомляє цілей, для яких залучаються дані кошти.

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» в січні взяв у «Укрексімбанку» кредит на 750 млн грн строком на 1 рік і 70 млн грн у «Діамантбанку» також на рік.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.