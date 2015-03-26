«Укрнафта» спростовує інформацію про вимогу одного з акціонерів скасувати виплату дивідендів

Про це йдеться в заяві «Укрнафти», розміщеному на офіційному сайті компанії.

Як наголошується в повідомленні «Укрнафти», ряд ЗМІ поширили інформацію про те, що один з акціонерів компанії звернувся до суду з позовом про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів від 10 жовтня 2014 про спрямування прибутку за 2011 - 2013 роки на виплату дивідендів.

«Правління ПАТ «Укрнафта» вважає за необхідне повідомити, що від ТОВ «ФК Гамбіт», яке є акціонером товариства, дійсно було одержано позов до ПАТ «Укрнафта», однак вимоги про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів ПА «Укрнафта» в частині виплати дивідендів позивачем не висувалося», - йдеться в повідомленні.

У компанії пояснили, що позовні вимоги пов'язані з оскарженням неправомірних, на думку позивача, дій посадової особи НАК «Нафтогаз України» під час обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії «Укрнафти» - голосування на загальних зборах всупереч узогодженим Міненерговугілля і Кабінетом міністрів завданням для голосування.

«Просимо засоби масової інформації ретельно перевіряти поширювані ними відомості», - наголосили в «Укрнафті».

Як повідомляв УНІАН, «Укрнафта» не порушувала терміни виплати дивідендів державі, встановлені на загальних зборах акціонерів восени 2014 року.

«Виплата дивідендів здійснюється ПАТ «Укрнафта» в терміни, встановлені рішенням загальних зборів акціонерів, а саме до 10 квітня 2015 року. Таким чином, про порушення терміну виплати дивідендів за 2011-2013 рр. в даний час говорити неправомірно. Разом з тим, звертаємо увагу на те, що 120 млн грн із зазначеної суми вже надійшло до державного бюджету України», - заявили в компанії.

У компанії нагадали, що на загальних зборах акціонерів у жовтні 2014 було прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності «Укрнафти» в 2011-2013 роках в сумі 3799 млн грн.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. У статутному капіталі компанії держава володіє 50% +1 акція.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнідинський, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значною кількістю інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним із найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.