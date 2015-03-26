«Укртрансгаз» хоче залучити кредити на 250 мільйонів гривень

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, оголосила тендер на залучення кредитів загальною сумою 250 млн грн строком на 1 рік.

Про це йдеться в повідомленні «Укртрансгазу», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія має намір відкрити дві кредитні лінії на 100 млн грн, і одну - на 50 млн грн. При цьому цілі залучення позикових коштів в «Укртрансгазі» не уточнюють.

Кінцевий термін подачі заявок на участь у тендері та розкриття пропозицій - 27 квітня 2015 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року «Укртрансгаз» взяв у «Укргазбанку» кредит на суму 415 млн грн для поповнення обігових коштів. Місяцем раніше компанія взяла в даному банку 360 млн грн.

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Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

«Укртрансгаз» у січні-вересні 2014 року отримав чистий збиток 795,147 млн грн, тоді як аналогічний період 2013 року закінчив з чистим прибутком 199,848 млн грн.

100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».