Ціни на нафту впали після зростання напередодні

На світових торгах у п'ятницю, 27 березня, ціни на нафту впали більш ніж на $1 за барель після різкого зростання в четвер, оскільки інвестори менше турбуються, що авіанальоти Саудівської Аравії в Ємені викличуть перебої з постачанням, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подешевшали на $1,18 до $58,01 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $1,03 до $50,40.

Читайте такожЕнергетичної незалежності не буде. Ще довго У четвер нафта подорожчала на 5 відсотків після початку військової операції коаліції арабських країн на чолі з Саудівською Аравією проти шиїтського угруповання хуситов в Ємені. Зростання цін було викликане побоюваннями, що бойові дії вплинуть на судноплавство в Баб-ель-Мандебській протоці, через яку в середньому в день проходить 3,8 мільйона барелів нафти і нафтопродуктів.

Ціни можуть піднятися, якщо бої переростуть в регіональний конфлікт за участю ісламістів, але Баб-ель-Мандебську протоку, що слугує входом в Червоне море, навряд чи буде закрито для суден, вважають експерти.

Якщо це все-таки відбудеться, танкерам доведеться вибирати набагато більш довгий шлях навколо Африки. Між тим, на думку аналітиків Goldman Sachs, ситуація в Ємені не зробить помітного впливу на постачання нафти, тому що обсяг експорту з країни незначний, а танкери можуть плавати в обхід територіальних вод Ємену. У минулому році Ємен здобував в середньому 145.000 барелів на добу.

Читайте такожМогерини: військові дії - не вирішення кризи в ЄменіНабагато більше значення для ринку може мати угода з Іраном щодо його ядерної програми, за чим може послідувати послаблення санкцій проти Ірану і зростання експорту нафти, відзначають аналітики банку ANZ.