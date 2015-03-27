Порошенко хоче відновити постачання туркменського газу

Про це він сказав під час зустрічі із заступником голови Кабінету міністрів, міністром закордонних справ Туркменістану Рашидом Мередовим.

«Україна готова та зацікавлена у відновленні поставок туркменського газу, як альтернативного джерела», - сказав Порошенко.

Президент зазначив, що відносини між Україною і Туркменістаном перебувають на високому рівні.

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У свою чергу Мередов підкреслив, що Україна є надійним партнером для Туркменістану, і його країна прагне в подальшому розвивати торговельно-економічну співпрацю. Він наголосив на позитивному досвіді роботи українських компаній у різних галузях туркменської економіки, зокрема в нафтогазовій сфері, реалізації великих інфраструктурних проектів тощо.

Порошенко звернув увагу на те, що Україна має потужний комплекс енергетичного машинобудування, і українські державні підприємства зацікавлені в поставках турбін та компресорних станцій до Туркменістану.

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Сторони також обговорили можливість відновлення авіасполучення між країнами та розвиток співпраці в гуманітарної сфері, зокрема проведення Днів культури.

Порошенко також запросив туркменських інвесторів в Україну.

Мередов передав президенту України запрошення від президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова відвідати його країну. У свою чергу Порошенко запросив туркменського колегу відвідати Україну.