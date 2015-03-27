Україна може позбутися права на видобуток вуглеводнів у Єгипті - "Нафтогаз"

Про це йдеться у повідомленні НАК.

Як зазначили у компанії, з початку 2015 року Державна фінансова інспекція не погодила низку платежів «Нафтогазу» на поповнення статутного фонду «Закордоннафтогазу», у результаті чого у компанії накопичилася заборгованість за трудовими контрактами і податками у сумі 109 тис. дол., що викликає занепокоєння єгипетської сторони.

«У разі невиконання цих умов Україна ризикує втратити свої права на розробку цих родовищ, що загрожує втратами інвестицій у розмірі не менш як 260 млн грн», - повідомили в «Нафтогазі».

«Крім того, підприємство не має можливості розрахуватися з підрядниками», - підкреслили в НАК.

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Як раніше повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» у 2012 році вийшла на результат видобутку нафти на території Єгипту в 1,614 млн барелів.

На початку 2012 року НАК «Нафтогаз України», Міністерство нафти Арабської Республіки Єгипет і Єгипетська державна компанія GANOPE (Ganoub EL-Wadi Holding Petroleum Company) підписали концесійну угоду про розвідку і подальшу експлуатацію двох нафтових блоків Wadi Mahareeth №8 і №9, розташованих у Східній пустелі Єгипту.

Площа концесійної території становить понад 20 тис. кв. км.

Проект видобутку "Нафтогазом" нафти в Єгипті здійснюється у рамках державної програми диверсифікації джерел поставок вуглеводнів в Україну.

GANOPE є державною єгипетською компанією, яка володіє ексклюзивними концесійними правами на всій території Південного Єгипту.