Україна до кінця 2015 року може залишитися без енергосистеми - експерт

Про це під час круглого столу, запис якого вийде в ефір у суботу, 28 березня, в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом «УНІАН-ТБ» та Телевізійної службою новин каналу «1 + 1», заявив генеральний директор Центру досліджень енергетики (EIR Center, Україна) Олександр Харченко.

«Сьогодні об'єктивний дефіцит енергосистеми як мінімум становить 3 ГВт. А якщо ми в наступний сезон (опалювальний - УНІАН) увійдемо з тим ремонтом і з тією ситуацією, яку ми зараз маємо на блоках електростанцій, у нас буде дефіцит від 6 ГВт до 9 ГВт постійно, який неможливо буде перекрити жодним імпортом електроенергії з Росії та Білорусі», - сказав Харченко.

За словами експерта, в опалювальному сезоні 2015-2016 рр. може повторитися ситуація з віяловими відключеннями електроенергії, як це було в 90-х роках і в грудні минулого року.

«Якщо енергетики не отримують ресурс для того, щоб здійснювати зараз закупівлі палива, вугілля, резервного палива, ремонти, то ми залишимося в наступному сезоні без енергосистеми в цілому», - відзначив експерт.

«Це та ситуація, на якій ми, як на поїзді, їдемо всією країною, і про яку Міненерго та Національна комісія з регулювання (Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, НКРЕКП - УНІАН) думати не хочуть», - наголосив Харченко.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-лютому 2015 скоротила видобуток вугілля порівняно з січнем-лютим 2014 більш ніж у два рази - до 4,6 млн тонн.

За даними Держстату, видобуток вугілля в лютому 2015 скоротився порівняно з лютим 2014 року на 60% - до 2 млн тонн.

Україна вперше за тривалий період відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Близько 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції та «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.