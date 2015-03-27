Україна за гроші МВФ може купити в Європі лише половину необхідного газу - експерт

Україна може закупити з Європи лише половину природного газу від необхідних обсягів до початку нового опалювального сезону - 6 млрд куб. м на 1,7 млрд дол.., які виділив ключовий кредитор країни Міжнародний валютний фонд «Нафтогазу України» на придбання імпортного газу.

Про це під час круглого столу, запис якого вийде в ефір у суботу, 28 березня, в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом «УНІАН-ТБ» та Телевізійної службою новин каналу «1+1», сказав експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.

«МВФ виділив 1,7 млрд дол. На закупівлю реверсного газу. Це не передбачено в програмі з МВФ, однак це називається додаткове фінансування «Нафтогазу України»... Це майже 6 млрд куб. м газу за ціною 300 дол.», - сказав Корольчук.

При цьому він зазначив, що до початку нового опалювального сезону Україні необхідно мати 12 млрд куб. м газу в підземних сховищах (ПСГ).

«Нам в ПСГ треба закачати 12 млрд куб. м», - сказав Корольчук.

За словами експерта, 1,7 млрд дол. на поставки газу з Європи можуть закінчитися до червня. У той же час він припустив, що уряд до червня очікує отримання додаткових кредитних коштів, щоб купувати необхідні обсяги газу на європейському ринку, а не у Росії. Крім того, Корольчук назвав бажання уряду припинити закупівлі газу з Росії з 1 квітня економічно обґрунтованим, оскільки європейський газ для України обходиться значно дешевше.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що ціна газу, який Україна імпортує з Європи, становить 270 дол. за тисячу кубометрів і є вигіднішою для нашої країни в порівнянні з ціною на російський газ.

Він також підкреслив, що з 1 квітня Україна призупиняє закупівлі російського газу, в тому числі з причини невизначеності ціни російського палива.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми в 5 млрд дол. отримано 13 березня.

Нова програма МВФ передбачає зниження дефіциту держбюджету, включаючи НАК «Нафтогаз України», до 2,2% ВВП до 2020 року. У тому числі на кінець 2015 року дефіцит передбачається на рівні 4,2% ВВП або 7,4% з урахуванням дефіциту НАК «Нафтогаз України».