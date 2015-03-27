Україна може отримати знижку на російський газ заднім числом - Bloomberg

12:25, 27 березня 2015
Енергетика
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20 березня в Брюсселі відбулися тристоронні переговори з участю Росії, України і ЄС. Наступна зустріч запланована на квітень, точна дата буде узгоджена пізніше

REUTERS

Якщо нової угоди про ціну на поставлений з Росії до України природний газ не вдасться укласти до 1 квітня 2015 року, знижка на нього може бути надана заднім числом, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на близькі до переговорів джерела. Таким чином, навіть якщо домовленість буде досягнута в травні, знижка може бути застосована з 1 квітня.

Як пише РБК, 31 березня 2015 року закінчується термін дії так званого зимового пакету, в тому числі і строк дії наданої урядом РФ знижки в $100 за 1 тис. куб. м. Раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявляв, що з 2-го кварталу ціна на газ для України без урахування знижки може становити $348.

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Він пояснив, що, згідно з чинним контрактом, російська сторона може прийняти рішення про надання Україні знижки. Таке рішення приймається урядом, уточнив він. Якщо ціни на газ будуть вище $330, то знижка може становити $100, якщо нижче, то не більше 30%.

У свою чергу міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявляв, що з 1 квітня 2015 року Україна припинить закупівлі російського природного газу, так як не бачить сенсу купувати його за цінами вище, ніж в Європі.

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20 березня в Брюсселі відбулися тристоронні переговори за участю Росії, України і ЄС, де обговорювалися умови поставок російського газу до України після завершення 31 березня дії «зимового пакету». Всі сторони оцінили переговори як конструктивні. Наступна зустріч запланована на квітень, точна дата буде узгоджена пізніше.

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