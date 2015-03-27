«Укренерго» контролює російський бізнесмен Григоришин - депутат

Про це у ході круглого столу, запис якого вийде в ефір у суботу, 28 березня, в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом «УНІАН-ТБ» і Телевізійною службою новин каналу «1 + 1», заявив депутат Верховної Ради від партії «Самопоміч» Лев Підлисецький.

«Там (в держкомпанії «Укренерго»- УНІАН) зараз займаються зміною кадрів на всіх рівнях. Там зараз змінився контролюючий олігарх ... туди зараз зайшов Григоришин і розставляє всі кадри. Тобто вони не думають про те, що буде взимку, вони думають, як швидше змінити кадри на місцях. Там звільнення відбуваються аж до начальників відділів », - сказав депутат.

За словами Підлисецького, «Укренерго» як національний оператор енергосистеми України спільно з Міністерством енергетики та вугільної промисловості повинні сьогодні займатися розробкою енергетичного балансу країни, щоб не допустити віялових відключень електроенергії в наступному опалювальному сезоні.

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Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.