АЕС не зможуть збільшити поставки електроенергії через відсутність нових ліній - експерт

Українські атомні електростанції не зможуть наростити поставки електроенергії в енергосистему країни до нового опалювального сезону через те, що не будуються нові лінії електропередач.

Про це під час круглого столу, запис якого вийде в ефір у суботу, 28 березня, в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом «УНІАН-ТБ» та Телевізійної службою новин каналу «1+1», сказав експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.

«Вільних ліній електропередач для передачі достатніх обсягів електроенергії (з АЕС - УНІАН) не побудовано», - сказав Корольчук.

За словами експерта, влада має намір пройти наступну зиму в основному за рахунок роботи АЕС. При цьому він зазначив, що уряду необхідно завчасно почати готуватися до опалювального сезону - розробити план дій в енергетиці на найближчий час, щоб не допустити віялових відключень електроенергії і розвалу енергосистеми країни.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня 2012 Верховна Рада прийняла Закон «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська»)» (№0271). Угодою передбачено надання Україні кредиту в сумі 175 млн євро на реалізацію цього проекту.

Довідка УНІАН. Понад 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика.