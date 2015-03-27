Україна за 20 днів березня скоротила споживання газу майже на 20%

Україна з 1 до 20 березня 2015 року скоротила споживання природного газу порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 18% - до 2,376 млрд куб. м, йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України».

Як зазначили в компанії, промисловість, ТКЕ і бюджетні установи перевищили ліміти споживання газу на 20%.

«Зазначені категорії використали 1349,5 млн куб. м газу при запланованому обсязі 1128,2 млн куб. м (факт минулого року - 1600,8 млн куб. м)», - йдеться в повідомленні.

При цьому населення використало за 20 днів березня 1,027 млрд куб. м, що на 20% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Згідно з повідомленням, найбільше перевищення лімітів споживання газу спостерігалося у Рівненській (+239%), Черкаській (+113%) і Харківській (+46%) областях.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України прогнозує, що загальний обсяг споживання газу в країні в 2015 році становитиме близько 40 млрд кубометрів.

Загалом за підсумками 2014 року Україна скоротила споживання природного газу порівняно з 2013 роком на 16% - до 42,6 млрд куб. м із 50,4 млрд кубометрів роком раніше.