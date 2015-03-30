Яценюк: Держава поставить в "Укрнафті" та "Укртранснафті" іноземний менеджмент
Глава уряду Арсеній Яценюк заявив, що у таких державних компаніях, як Укрнафта та Укртранснафта, буде "якісний іноземний менеджмент".
Про це Яценюк заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV, пише Українська правда.
"Новий підхід держави до державних компаній - "Укрнафти", "Укртранснафти", "Укртатнафти" та усіх інших - держава відновлює своє управління, ми поважаємо права інших акціонерів, отримуємо і розподіляємо дивіденди і ми ставимо новий, якісний іноземний менеджмент", - заявив Яценюк.
Також Яценюк зазначив що дав доручення скликати загальні збори акціонерів на "Укрнафті" та інших компаніях, де необхідно визначити, як розподілити дивіденди.
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"На "Укрнафті" буде нове керівництво, воно має обиратися за рахунок міжнародного аудиту, через фахових людей, які мають серйозну міжнародну репутацію", - зазначив він.
За його словами, "ми (уряд) прийняли рішення, що тепер усі керівники держкомпаній мають обиратися тільки на відкритому конкурсі".
"Публічно, в прямому ефірі, і тут уже не вийде вставляти (у керівництво) кума, брата чи свата", - додав Яценюк.