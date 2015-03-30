Яценюк: Держава поставить в "Укрнафті" та "Укртранснафті" іноземний менеджмент

Про це Яценюк заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV, пише Українська правда.

"Новий підхід держави до державних компаній - "Укрнафти", "Укртранснафти", "Укртатнафти" та усіх інших - держава відновлює своє управління, ми поважаємо права інших акціонерів, отримуємо і розподіляємо дивіденди і ми ставимо новий, якісний іноземний менеджмент", - заявив Яценюк.

Також Яценюк зазначив що дав доручення скликати загальні збори акціонерів на "Укрнафті" та інших компаніях, де необхідно визначити, як розподілити дивіденди.

Читайте такожЯценюк заявив про єдність з президентом

"На "Укрнафті" буде нове керівництво, воно має обиратися за рахунок міжнародного аудиту, через фахових людей, які мають серйозну міжнародну репутацію", - зазначив він.

За його словами, "ми (уряд) прийняли рішення, що тепер усі керівники держкомпаній мають обиратися тільки на відкритому конкурсі".

"Публічно, в прямому ефірі, і тут уже не вийде вставляти (у керівництво) кума, брата чи свата", - додав Яценюк.