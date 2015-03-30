Ціни на нафту падають і знаходяться нижче $56
08:52, 30 березня 2015Енергетика
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Нафта знову дешевшає, не знаходячи глобальних причин для зростання.
REUTERS
Світові ціни на нафту знижуються зранку в понеділок, 30 березня.
Про це повідомляє Газета.ru.
На 8.30 мск вартість травневого ф'ючерсу на нафту марки WTI знизилася на 1,56%, до $48,11 за барель.
Читайте такожЦіни на нафту можуть упасти до $45 - учасник ринкуНа цей час нафта марки Brent із постачанням у травні подешевшала на 0,12% і торгувалася на рівні $55,98 за барель.
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