Ціни на нафту падають і знаходяться нижче $56

Світові ціни на нафту знижуються зранку в понеділок, 30 березня.

Про це повідомляє Газета.ru.

На 8.30 мск вартість травневого ф'ючерсу на нафту марки WTI знизилася на 1,56%, до $48,11 за барель.

Читайте такожЦіни на нафту можуть упасти до $45 - учасник ринкуНа цей час нафта марки Brent із постачанням у травні подешевшала на 0,12% і торгувалася на рівні $55,98 за барель.