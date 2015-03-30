Нафта дешевшає через прогрес у переговорах Заходу та Ірану про ядерну програму

Нафта дешевшає в понеділок на тлі продовження переговорів Ірану і "шістки" світових держав про ядерну програму Тегерана, в разі успіху яких з Ірану можуть бути зняті санкції, що призведе до збільшення пропозиції на нафтовому ринку, пише Рейтер.

На 09.19 за київським часом ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,54 до $55,87 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,97 до $47,90.

У п'ятницю вони знизилися відразу на 5 відсотків, оскільки ринок став закладати в котирування можливість укладення угоди з Тегераном.

Читайте такожЗахід заявляє про прогрес у переговорах з Іраном, але на "погану угоду" не піде"Будь-яке ослаблення іранських нафтових санкцій може призвести до зростання експорту на й так перенасичений ринок і подальшого тиску на ціни", - вважають у банку ANZ.

Представники Ірану і "шістки" - США, Великобританії, Франції, Німеччини, Китаю і Росії - продовжать у понеділок переговори в Лозанні. Сторони досягли деякого прогресу, проте залишаються розбіжності, які можуть перешкодити досягти домовленості до крайнього терміну 31 березня.