Україна готова продовжити купувати російський газ за зимовими угодами

НАК «Нафтогаз України» вітає пропозицію Єврокомісії продовжити до кінця наступного осінньо-зимового періоду дію угоди «зимового пакета» про постачання російського газу в Україну, яка була підписана в Брюсселі 31 жовтня 2014, говориться в повідомленні компанії.

«На підтримку цієї пропозиції і з метою забезпечення співробітництва між компаніями,« Нафтогаз »направив ВАТ« Газпром »лист, в якому запропонував розглянути можливість продовження дії« зимового пакета », - йдеться в повідомленні.

У «Нафтогазі» зазначили, що 27 березня 2015 українська сторона отримала від віце-президента Єврокомісії Мароша Шевчович лист, в якому йдеться про його пропозицію російській стороні залишити в дії поточний механізм ціноутворення на російський газ, що поставляється «Газпромом» для українських споживачів.

«Віце-президент Шевчович також повідомив українській і російській сторонам про готовність Єврокомісії провести тристоронню зустріч у Брюсселі в середині квітня», - наголошується в повідомленні НАК.

«Нафтогаз» підтверджує готовність взяти участь у такій зустрічі для обговорення зазначених пропозицій.

Читайте такожУкраїна розраховує на російський газ по 250 доларів – міністрЯк раніше повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики Володимира Демчишина, рішення про умови і ціною закупівлі російського газу для України може бути узгоджена та підписана вже до середини квітня, а термін його дії складе рік - до літа 2016 року.

Раніше міністр повідомив, що з 1 квітня Україна призупиняє закупівлю російського газу, оскільки 1 квітня закінчується дія так званого «зимового» пакета, за умовами якого Україна здійснювала імпорт газу з Росії в період з 1 листопада 2014 року.

20 березня в Брюсселі пройшов черговий раунд переговорів щодо вироблення умов і можливої ​​ціни російського газу для України в рамках так званого "літнього пакету" - з 1 квітня 2015 року. Переговори пройшли у форматі Україна - Євросоюз - Росія, на рівні міністрів енергетики та за участю єврокомісара з питань енергетики.

Сторони погодилися з тим, що умови "зимового пакета" виконуються в повному обсязі, а умови "літнього пакету" є предметом обговорення на рівні експертних груп.