Нафтогаз оприлюднив звіт про збитки за два роки

Найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» в 2013 році одержав 17,957 млрд грн чистого збитку, а 2012 закінчив з 31,466 млрд грн чистого збитку.

Про це йдеться в консолідованій фінансовій звітності «Нафтогазу» за 2012-2013 рр., аудованої компанією Deloitte & Touche.

Згідно зі звітом, дохід «Нафтогазу» від реалізації продукції в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком до 75,899 млрд грн з 105,038 млрд грн. Операційний збиток компанії в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком до 7,336 млрд грн з 22,183 млрд грн.

Дохід «Нафтогазу» від транзиту російського газу в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком до 30,315 млрд грн з 32,594 млрд грн. Дохід від транзиту нафти в 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком до 1,411 млрд грн з 1,23 млрд грн. Дохід від оптового та роздрібного продажу природного газу в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком до 36,447 млрд грн з 63,244 млрд грн.

Читайте такожУкраїна готова продовжити купувати російський газ за зимовими угодамиТакож у звіті зазначається, що на виплати компенсацій членам правління «Нафтогазу», яких у 2013 році налічувалося 14 осіб, пішло 11 млн грн. У 2012 році членів правління налічувалося 11 осіб, на виплату компенсацій пішло 9 млн грн.

Крім цього, у звіті наголошується, що в 2013 році «Нафтогаз» витратив 160 млн грн на благодійність та підтримку соціальної сфери.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають 90% газу і нафти в країні.

Згідно з аудованою звітністю за 2011 рік, чистий прибуток «Нафтогазу України» становив 10,535 млрд грн, тоді як 2010 компанія завершила з чистим збитком 12,155 млрд грн.