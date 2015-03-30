Україна припинила відбір газу з підземних сховищ

Україна, завершуючи опалювальний сезон, 30 березня припинила відбір природного газу з підземних сховищ, йдеться в повідомленні держкомпанії «Укртрансгаз».

«За оперативною інформацією, станом на 6:00 30 березня відбір газу з вітчизняних газосховищ не здійснюється, запаси блакитного палива становлять 7,712 млрд куб. м, що на 7,4% більше, ніж на аналогічну дату минулого року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в «Укртрансгазі», в березні 2015 року з газових сховищ України було відібрано 0,460 млрд куб. м, що майже втричі менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, з початку опалювального сезону Україна спожила понад 9,1 млрд кубометрів газу з підземних сховищ.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у зв'язку з початком опалювального сезону з 20 жовтня 2014 року почала відбір газу з підземних газосховищ.

В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.