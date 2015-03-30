Кабмін дозволив «Нафтогазу» протерміновувати валютні платежі

Кабінет міністрів України дозволив перевищувати встановлені законом терміни оплати за зовнішньоекономічними операціями для держхолдингу «Нафтогаз України» і за військовим державним замовленням.

Відповідна постанова опублікована на сайті уряду.

Згідно з документом, перевищення термінів оплати може виникати у зв'язку з умовами контракту, за яким розрахунок здійснюється за фактом поставки і підписання відповідних актів.

Водночас, постанова зобов'язує «Нафтогаз» щомісяця надавати звіти про прострочені платежі до Міністерства фінансів України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 4 березня ухвалила в першому читанні й за основу урядовий законопроект "Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті" (щодо валютного регулювання і валютного контролю)».

Законопроектом передбачено скорочення граничного терміну зарахування експортної виручки за поставлений товар до 90 з 180 календарних днів і передача функції дозвільного органу з продовження цих строків від Міністерства економічного розвитку і торгівлі Національному банку України.

Також у законопроекті пропонується скоротити терміни повернення передоплати з імпорту з 180 до 90 календарних днів і передати функцію продовження цих строків від Мінекономрозвитку Нацбанку. Зокрема, щодо імпортних операцій резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки і якщо таке відстрочення перевищує 90 календарних днів (раніше - 180) з моменту проведення авансового платежу, законопроектом пропонується також оформляти індивідуальну ліцензію Нацбанку замість необхідного раніше висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.