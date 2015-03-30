Міллер запропонував владі РФ продовжити газову знижку для України на три місяці

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив журналістам у Москві.

«До «Газпрому» з листом звернувся НАК «Нафтогаз України» з проханням про продовження 100 дол. знижки на поставки нашого газу в Україну. Така знижка була надана наприкінці жовтня минулого року за результатами переговорів України, Росії, Єврокомісії. Знижка була надана на 5 місяців, і термін її дії закінчується завтра, 31 березня», - сказав Міллер.

За його словами, надання такої знижки передбачено чинним контрактом між «Газпромом» і «Нафтогазом» від 2009 року, і дане питання перебуває у винятковій компетенції уряду РФ.

«Сьогодні «Газпром» з листом звернувся до уряду РФ з проханням розглянути питання про надання знижки для поставок російського газу в Україну терміном на три місяці», - сказав Міллер.

Він вважає, що термін 3 місяці є оптимальним, оскільки настає весняно-літній сезон, а також спостерігається висока динаміка зміни цін на зовнішніх ринках на газ.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня НАК «Нафтогаз України» заявив, що вітає пропозицію Єврокомісії продовжити до кінця наступного осінньо-зимового періоду дію угоди «зимового пакета» про постачання російського газу в Україну, яка була підписана в Брюсселі 31 жовтня 2014 р.

«На підтримку цієї пропозиції та з метою забезпечення співробітництва між компаніями, «Нафтогаз» направив ВАТ «Газпром» лист, в якому запропонував розглянути можливість продовження дії «зимового пакета», - йдеться в повідомленні.

У «Нафтогазі» відзначили, що 27 березня 2015 р. українська сторона отримала від віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича лист, в якому йдеться про його пропозицію російській стороні залишити в дії поточний механізм ціноутворення на російський газ, що поставляється «Газпромом» для українських споживачів.

«Віце-президент Шевчович також повідомив українській і російській сторонам про готовність Єврокомісії провести тристоронню зустріч у Брюсселі в середині квітня», - відзначається в повідомленні НАК.

«Нафтогаз» підтверджує готовність взяти участь у такій зустрічі для обговорення зазначених пропозицій.

За словами міністра енергетики України Володимира Демчишина, рішення про умови і ціну закупівлі російського газу для України може бути узгоджене та підписане вже до середини квітня, а термін його дії становитиме рік - до літа 2016 року.

Раніше міністр повідомив, що з 1 квітня Україна призупиняє закупівлю російського газу, оскільки 1 квітня закінчується дія так званого «зимового пакета», за умовами якого Україна здійснювала імпорт газу з Росії в період з 1 листопада 2014 року.

20 березня в Брюсселі відбувся черговий раунд переговорів щодо вироблення умов і можливої ціни російського газу для України в рамках так званого "літнього пакета" - з 1 квітня 2015 року. Переговори відбулися у форматі Україна - Євросоюз - Росія на рівні міністрів енергетики та за участю єврокомісара з питань енергетики. Сторони погодилися з тим, що умови "зимового пакета" виконуються в повному обсязі, а умови "літнього пакета" є предметом обговорення на рівні експертних груп.