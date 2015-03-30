«Нафтогаз» за два збиткових роки виплатив членам правління компенсації на 20 мільйонів

Найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» перерахував на виплати компенсацій членам правління НАК, яких у 2013 році налічувалося 14 осіб, 11 млн грн. У 2012 році членів правління нараховувалось 11 осіб, на виплату компенсацій пішло 9 млн грн.

Про це йдеться в консолідованій фінансовій звітності «Нафтогазу» за 2012-2013 рр., аудованій компанією Deloitte&Touche.

Читайте такожКабмін дозволив «Нафтогазу» прострочувати валютні платежіТакож у звіті наголошується, що в 2013 році НАК отримала 17,957 млрд грн чистого збитку, а 2012 рік закінчила з 31,466 млрд грн чистого збитку.

Згідно зі звітом, дохід «Нафтогазу» від реалізації продукції в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком до 75,899 млрд грн з 105,038 млрд грн. Операційний збиток компанії в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком до 7,336 млрд грн з 22,183 млрд грн.

Читайте такожМіллер запропонував владі РФ продовжити газову знижку для України на три місяціНагадаємо, «Нафтогаз» витратить в 2015 році на оренду 33 автомобілів, включаючи 4 авто представницького класу, 14,6 млн грн. Крім того, НАК оголосила конкурс на закупівлю послуг мобільного зв'язку і друка власного журналу на 1,4 млн грн.

У жовтні 2014 року екс-глава НАК Олег Дубина відсудив у держкомпанії 22,7 мільйона гривень матеріальної допомоги за «ефективне управління держмайном» в 2009 році. Суд встановив, що зміст трудового контракту, який був підписаний у 2008 році між Дубиною і Мінпаливенерго, не суперечить актам цивільного законодавства. Контрактом було передбачено, що керівнику «Нафтогазу» виплачується матеріальна винагорода за рахунок частини прибутку, що залишається в розпорядженні компанії. Розмір винагороди становить 1% чистого прибутку.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають 90% газу і нафти в країні.

Згідно аудованої звітності за 2011 рік, чистий прибуток «Нафтогазу України» склав 10,535 млрд грн, тоді як 2010 рік компанія завершила з чистим збитком 12,155 млрд грн.