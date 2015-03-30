«Укртрансгаз» за рік зменшив кредитний портфель удвічі

Оператор газотранспортної системи України, держкомпанія «Укртрансгаз», за 2014 удвічі зменшила кредитний портфель у гривні - до 0,535 млрд грн з 1 млрд грн станом на 1 січня 2014 року.

Як наголошується в повідомленні держкомпанії, аналогічна ситуація з кредитним портфелем «Укртрансгазу» в іноземній валюті, на початок 2014 він становив 90,8 млн дол., на початок нинішнього року - 45,3 млн дол.

Згідно з планами компанії, на 1 квітня 2015 кредитний портфель «Укртрансгазу» в іноземній валюті становитиме не більше 30 млн дол.

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Як раніше повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» у січні-вересні 2014 року отримав чистий збиток 795, 147 млн грн, тоді як аналогічний період 2013 компанія закінчила з чистим прибутком 199, 848 млн грн.

Компанія станом на вересень 2014 надала своїм кредиторам як заставу природний газ на загальну суму 500 млн грн.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» є власністю НАК «Нафтогаз України».