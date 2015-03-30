Порошенко обіцяє реформи і прозорий режим управління на держпідприємствах ПЕК

Про це президент заявив на четвертому засіданні Національної ради реформ, передає прес-служба глави держави. Він назвав важливим ухвалення змін в Закон про акціонерні товариства, які дозволять відновити контроль держави на своїх підприємствах і побудувати прозору систему їх роботи.

Читайте також«Енергоатом» і Polenergia будуть спільно реалізувати проект з експорту електроенергії до ЄС"Найближчим часом зможемо прийти до того, про що ми говорили з початку створення коаліції - прозорого режиму управління державною власністю", - сказав президент, зазначивши, що цьому сприятимуть як вже зроблені кроки, так і проведення відкритих і прозорих конкурсів з відбору керівників таких підприємств, участь в управлінні державними підприємствами іноземців.

"Думаю, що це те, що хочуть чути про Україну інвестори", - констатував Петро Порошенко.

На думку президента, такий підхід повинен застосовуватися у всіх напрямках життєдіяльності держави, на стратегічно важливих підприємствах. "Важливо, щоб такий підхід застосовувався не тільки до окремих підприємств галузей, але і до всього паливно-енергетичного сектору", - підкреслив він.