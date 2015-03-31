Демчишин і конгресмени США обговорили реформи в енергетичній сфері

Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів. Також сторони обговорили хід реформ в енергетичній сфері, зокрема в рамках співпраці України з МВФ.

Читайте такожУкраїна і Росія можуть домовитися про нову ціну на газ до середини квітняМіністр подякував за допомогу з боку США і Канади в розробці Національного плану реагування на надзвичайні ситуації в паливно-енергетичному комплексі в осінньо-зимовий період 2014/2015 років.

Міністр поінформував, що компанією НАК "Нафтогаз України" проводиться робота з низкою європейських країн щодо диверсифікації поставок природного газу в Україну, і на сьогоднішній день загальний обсяг щорічних реверсних поставок газу з країн Європи (Польщі, Словаччини, Угорщини) становить 8 млрд кубометрів.

Володимир Демчишин наголосив на важливості дляУкраїни співпраці з компанією Westinghouse з метою подальшої диверсифікації джерел постачання ядерного палива на українські АЕС.

У зустрічі з іноземної сторони взяли участь Фред Аптон - конгресмен, голова комітету з питань енергетики і торгівлі, Пітер Уеллс - конгресмен, член комітету з питань енергетики і торгівлі, член комітету з питань контролю і урядових реформ.