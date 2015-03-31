Ціни на нафту обвалилися напередодні рішення щодо іранської ядерної програми

На світових торгах у вівторок, 31 березня, ціни на нафту знижуються напередодні рішення щодо іранської ядерної програми, передає Reuters.

Так, вартість травневого ф'ючерсу на нафту марки WTI вже знизилася на 1,38%, до $48,01 за барель. Нафта марки Brent з постачанням у травні подешевшала на 0,94% - до $55,90 за барель.

Читайте такожІран вибирає зняття санкційПолітдиректор МЗС Ірану Хамід Баядінежад в ніч на вівторок заявив, що переговори "шістки" й Ірану щодо ядерної програми продовжаться вночі. Політичну частину всеосяжної угоди щодо іранської ядерної програми, про укладення якої сторони домовилися ще в кінці 2013 року, повинні були узгодити до 24 березня. Проте в ході останнього триваючого раунду терміни були зрушені.

Сторони докладають дипломатичні зусилля з вироблення політичних рамок майбутньої угоди щодо іранської ядерної програми у термін до кінця березня. Таким чином, у парламентерів залишається менше 24 годин до закінчення наміченого дедлайну.

Як відзначають експерти, Іран накопичив значні запаси нафти і може негайно збільшити експорт, якщо санкції будуть зняті.

Іран може збільшити видобуток нафти приблизно на 500 тис. барелів у день у строк від трьох до шести місяців у разі зняття санкцій і ще на 700 тис. барелів протягом ще одного року, прогнозують експерти.