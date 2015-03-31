Росія шляхом ядерної угоди з Угорщиною намагається розколоти Євросоюз - ЗМІ

Росію запідозрили в «купівлі впливу» в Євросоюзі через позику Угорщині в розмірі €10 млрд, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Times.

Як зазначає видання, офіційно ці кошти виділяються Москвою для розширення АЕС «Пакш», єдиної в Угорщині атомної електростанції. Проте критики стверджують, що позика є частиною російських зусиль по розвалу єдності в ЄС на тлі найгіршого протистояння Москви і Заходу з часів «холодної війни».

Читайте такожРосія стане єдиним постачальником ядерного палива в УгорщинуПрихильники нинішньої політики Євросоюзу, у тому числі Велика Британія, Польща і країни Балтії, побоюються, що Росія «виводить» такі держави, як Греція і Кіпр, з єдиного фронту, створеного Брюсселем у зв'язку з діями Москви в Україні. Екс-держсекретар Угорщини з питань навколишнього середовища Золтан Іллеш заявив, що насправді йдеться про «фінансову операцію», з допомогою якої Росія «купує вплив».

Раніше повідомлялося, що Угорщина узгодила з ЄС постачання російського палива для АЕС «Пакш».