«Енергоатом» готовий сприяти ГПУ в перевірці діяльності компанії

Про це йдеться в листі компанії від імені президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського на ім'я генерального прокурора України Віктора Шокіна, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Компанія нагадує, що Генпрокуратура вже відкрила кримінальне провадження щодо можливих фактів зловживань чиновниками Кабінету міністрів у відповідь на публічні заяви Гордієнка.

«У своїх заявах пан Гордієнко, називаючи суму викрадених коштів у розмірі 7,58 млрд грн, також вказував і на відомі йому зловживання в «Енергоатомі», при цьому озвучуючи різні суми викрадених коштів. Враховуючи викладене, «Енергоатом» інформує про повну відкритість та сприяння у перевірці заявленої паном Гордієнком інформації в рамках кримінального провадження», - йдеться в листі.

Також «Енергоатом» поінформував Генпрокуратуру про проведення фахівцями Держфінінспекції ревізії фінансово-господарської діяльності компанії за період із 1 вересня 2013 року по 31 січня 2015 року, яка не закінчена, а припинена за ініціативою Держфінінспекції до 31 березня.

Крім того, в листі президента «Енергоатому» на адресу екс-голови Держфінінспекції Гордієнка, що також є в розпорядженні УНІАН, компанія звертає увагу на плутанину в цифрах, озвучених у публічних заявах про компанію.

«У тексті Вашого заяви, озвученої під час звіту у Верховній Раді України 18 березня 2015 року, наводилася інформація про перевірку компаній «Енергоатом», «Атомкомплект» і всіх АЕС України, і вже виявлені попередні збитки за корупційною схемою на суму понад 100 млн грн. Цю інформацію Ви також озвучили в ефірі програми «Шустер Live» 20-21 березня на ТК«112» та «Подробиці тижня» 22 березня 2015 року на телеканалі «Інтер». При цьому, в ефірі «Подробиць тижня» Ви заявили, що в «Енергоатомі» вкрадено вже 500 млн гривень», - йдеться в листі.

Також у своєму листі Недашковський зазначив, що компанія досі не отримала ні довідки, ні акту ревізії Держфінінспекції, як цього вимагає чинне законодавство України. «Негативна інформація про діяльність «Енергоатому», яку Ви розповсюдили, порочить ділову репутацію компанії, що завдає шкоди її іміджу в очах українського суспільства та міжнародних партнерів. Тому прошу Вас повідомити, на чому ґрунтувалися ваші публічні заяви про нібито факти і розміри заподіяних збитків компанії», - наголошується в листі.

За інформацією джерел у компанії, «Енергоатом» розцінює заяви Гордієнка як замовлення з метою дестабілізувати роботу компанії на користь так званої п'ятої колони, якій заважають міжнародні проекти і реалізована «Енергоатомом» програма з заміщення продукції російського виробництва.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Кабінет міністрів, у рамках боротьби з проявами корупції та перевірки роботи органів виконавчої влади, ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва Державної фінансової інспекції та усунув голову відомства Миколу Гордієнка від виконання своїх обов'язків.

Керівництву відомства ставили в провину три пункти - необ'єктивність проведення фінансової перевірки концерну «Антонов», зловживання аудиторів фінансової інспекції під час проведення аудиту держкомпаній і відсутність дієвого контролю за державним майном і державними коштами, який повинен був здійснюватися Держфінінспекцією.

У відповідь відсторонений від посади голова Держфінінспекції Гордієнко повідомив про зловживання уряду, виявлені у 2014 році, на суму понад 7,5 млрд грн. Мова йшла, за словами Гордієнко, про зловживання в «Укрпошті», «Укргазвидобування», «Енергоатомі» і про зловживання в «Нафтогазі» на суму понад 4,5 млрд грн.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк одразу ж звернувся до генерального прокурора України Віктора Шокіна з тим, щоб Генпрокуратура почала розслідування висловлених звинувачень проти уряду.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.