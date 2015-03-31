«Нафтогаз» занизив суму боргу перед «Укрнафтою» за 10 мільярдів кубометрів газу - заява компанії

НАК «Нафтогаз України», яка вперше визнала використання газу «Укрнафти» в обсязі 10 млрд куб. м, заявила про борг перед «Укрнафтою» у розмірі 3,7 млрд грн, проте в «Укрнафті» вважають таку оцінку істотно заниженою.

Про це сказано в прес-релізі «Укрнафти», розміщеному на офіційному сайті компанії.

«ПАТ "Укрнафта" вважає заниженим грошовий показник заборгованості НАК "Нафтогаз України" перед Товариством», - сказано в прес-релізі. При цьому уточнюється, що сам факт визнання «Нафтогазом» боргу перед «Укрнафтою» є позитивним кроком у вирішенні конфліктної ситуації навколо компанії за спожитий у 2006-2011 роках газ.

В «Укрнафті» назвали сумнівною формулу розрахунку боргу, оскільки в 2006-2007 роках ціни на природний газ «Укрнафти» законом узагалі не регулювалися.

«Відповідно, ціни на такий газ Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, не встановлювалися та не могли встановлюватися (в даному випадку йдеться про майже 3,5 млрд куб. м газу), - наголосила компанія у прес-релізі.

Крім того, постанови НКРЭКУ про встановлення цін на газ, що видобувається «Укрнафтою» в 2008-2011 роках, скасовано в судовому порядку, оскільки суди встановили, що такі ціни не були економічно обґрунтованими і справедливими, а НКРЕКП порушила вимоги закону, затвердивши їх у розмірі, нижчому за собівартість продукції.

Одночасно суди підтвердили, що в «Укрнафти» існує гарантоване законом право на отримання справедливої компенсації за видобутий газ.

Читайте також«Укрнафта» спростовує інформацію про вимогу одного з акціонерів скасувати виплату дивідендів"Розрахунок НАК «Нафтогаз України» своїх зобов'язань із прив'язкою до цін НКРЕКП указує на спробу ввести в оману потенційних інвесторів, органи державної влади і суспільство в цілому. Такі дії не сприяють покращенню ситуації в нафтогазовій промисловості України", - йдеться у прес-релізі компанії.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня «Нафтогаз України» опублікував аудовану компанією Deloitte&Touche звітність про результати діяльності у 2012-2013 роках.

Згідно з документом, «Нафтогаз» у 2013 році отримав 17,96 млрд грн чистого збитку, а в 2012-му - 31,46 млрд грн чистого збитку.

Уперше у звітності найбільший енергетичний держхолдинг України визнав, що на свій розсуд використовував 10 млрд кубометрів газу «Укрнафти», через що заборгував їй 3,7 млрд грн.

Раніше «Нафтогаз» заперечував існування боргу перед «Укрнафтою», а остання називала самовільне використання НАКом її газу розкраданням.