Демчишин планує в квітні вивезти 500 тисяч тонн вугілля із зони АТО

Україна планує у квітні вивезти з шахт, розташованих в зоні проведення антитерористичної операції, близько 500 тис. тонн вугілля, повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"Досить великі обсяги зараз надходять, логістика була налагоджена. Я думаю, що за місяць (квітень - УНІАН) ми отримаємо десь 500 тис. тонн", - сказав Демчишин, додавши, що йдеться про найбільш дефіцитну марку вугілля - антрацит.

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Як очікується, поставки вугілля поповнять запаси на складах теплоелектростанцій, які на поточний момент становлять близько 200 тис. тонн, що є рекордно низьким показником для України.