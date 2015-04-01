Мінекології вимагає від компанії Ставицького компенсації збитків

Міністерство екології та природних ресурсів України подало позови до суду на компанію «Голден Деррік», пов'язану з родиною екс-президента України Віктора Януковича, з вимогою компенсувати державі збитки, завдані у зв'язку з незаконним володінням частками у Сахалінському газовому родовищі, які зараз передані держкомпанії «Надра України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр екології та природних ресурсів України Ігор Шевченко.

«Ми подали позови щодо відшкодування збитків, яких держава зазнала за час незаконного перебування частки у власності «Голден Деррік», - сказав Шевченко. При цьому він наголосив, що держава недоотримала десятки мільйонів гривень доходу за час, коли частки на вказане родовище належали компанії «Голден Деррік».

«Ми зараз намагаємося отримати від «Голден Деррік» ці кошти», - додав Шевченко. При цьому він нагадав, що держава раніше повернула у власність національної акціонерної компанії «Надра України» усі три частки в Сахалінському газовому родовищі, що дозволить державі й держкомпанії збільшити свої доходи.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Надра України» через суди повернула у свою власність всі часткові участі в Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), які в період 2010-2013 років були неправомірно відчужені на користь компанії «Голден Деррік».

У «Надра України» було три судові справи щодо повернення державних активів на цьому родовищі. Дві з них компанія виграла в грудні 2014 року, а третю - в січні цього року.

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За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів, у 2000 та 2003 роках НАК «Надра України» було укладено низку договорів про спільну діяльність на Сахалінському родовищі. У 2012-2013 роках колишнє керівництво НАК "Надра України" продало фірмі «Голден Деррік» свої частки відразу за трьома договорами. При цьому по одному з договорів компанія повністю розрахувалася, що дозволило розірвати його й повернути активи державі.