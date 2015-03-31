Прибуток "Газпрому" впав у 3,3 разу

Чистий прибуток "Газпрому" по РСБО в 2014 році знизився в 3,3 разу - до 188,980 мільярда рублів, випливає зі звіту компанії, передає РИА Новости.

Виручка компанії в 2014 році становила 3,990 трильйона рублів проти 3,933 трильйона рублів роком раніше.

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Довгострокові зобов'язання "Газпрому" станом на кінець 2014 року становили 1,705 трильйона рублів проти 1,246 трильйона на кінець 2013 року, короткострокові зобов'язання - 1,455 трильйона рублів проти 1,239 трильйона рублів відповідно.

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Загальна сума позик, отриманих компанією протягом 2014 року, становить 187,3 мільярдів рублів, загальна сума погашених позик і виплачених за ним відсотків протягом року - 375,3 мільярда рублів.