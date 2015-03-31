Україна хоче взяти кредити для закачування газу в літній період

Україна веде переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим банком та іншими міжнародними фінансовими інституціями про надання кредитів для закачування природного газу в підземні сховища в літній період, щоб створити необхідний запас палива на наступний опалювальний сезон і забезпечити безперебійний транзит російського газу до ЄС.

Про це на економічному форумі в Києві, організованому інститутом Горшеніна, сказав заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Діденко.

«Я щойно прибув з Європейського банку реконструкції та розвитку. Там ми вже разом з Світовим банком та іншими міжнародними фінансовими інституціями обговорюємо механізми кредитування закачування газу на літній період, тому що опалювальний сезон 2015-2016 рр ніхто не відміняв», - сказав Діденко.

За словами заступника міністра, у НАК «Нафтогаз України» на сьогодні недостатньо коштів для початку процесу закачування газу в ПСГ, оскільки існують великі борги перед компанією з боку теплокомуненерго і хімічних підприємств бізнесмена Дмитра Фірташа.

«Процес закачування газу в сховища почнеться, коли у «Нафтогазу» буде достатньо грошей», - сказав Діденко.

Водночас, присутній на форумі міністр енергетики Володимир Демчишин у коментарі УНІАН сказав, що «Нафтогаз» чекає зниження цін на природний газ на європейських ринках.

«Ми зараз чекаємо розуміння ціни. Для чого його (газ - УНІАН) закачувати по 250 дол. (за тисячу кубометрів - УНІАН), якщо можна його закачати по 220 дол. », - сказав Демчишин.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна, завершуючи опалювальний сезон, 30 березня припинила відбір природного газу з підземних сховищ, в яких залишалося близько 7,7 млрд кубометрів палива. До наступного опалювального майже 7 місяців, і, за різними оцінками, Україні необхідно накопичити близько 17 млрд куб. м газу.

Максимальні технічні можливості імпорту газу з ЄС на сьогодні становлять близько 60 млн куб. м на добу.

Переговори в тристоронньому форматі (Україна-ЄС-Росія) про умови і ціну закупівлі російського газу для України можуть відбудуться в середині квітня, де має бути узгоджена нова ціна на російське паливо.