Україна підвищить ціну на електроенергію для окупованого Криму

Україна планує підвищити ціну на електроенергію для анексованого Росією Криму на 13% - до 3,4 рубля за кВт/год, сказав журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Є домовленість, що буде піднято ціну поставки (електроенергії - УНІАН) до Криму. Є комерційна домовленість, але юридично вона поки що не оформлена», - сказав Демчишин.

За словами міністра, на сьогодні Крим купує електроенергію за 3 рублі за кВт/год, однак через девальвацію гривні виникла необхідність підвищення її вартості.

«Ми плануємо підняти до 3,40 рубля за кВт/год, тобто на 40 копійок», - зазначив Демчишин.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставку електроенергії.

За даними Міністерства енергетики РФ, укладено угоди між «Інтер РАО» та «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України. Річний контракт набув чинності з 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок обсягом до 1500 МВт. Паралельно з метою надійного та безперебійного енергопостачання Криму укладено другу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАО» - Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) та «Укрінтеренерго».