Яценюк «вкрай незадоволений тим, що відбувається в енергосекторі» - вимагає стабілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні Кабінету міністрів 31 березня.

«Я вкрай незадоволений тим, що відбувається в енергетичному секторі ... 2,5 млрд грн вже неплатежів, повний бардак у розрахунках з підприємствами електроенергетики, вугілля як завжди немає», - сказав Яценюк.

Прем'єр-міністр доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості виконати чотири пункти для стабілізації ситуації на ринку електроенергетики і відзвітувати перед урядом.

«За міністром - виконання чотирьох пунктів, для того щоб завершили надзвичайний стан (в електроенергетиці - УНІАН). Прогнозний баланс в електроенергетиці - це раз. Міністерству разом з НКРЕ подати. Друге - погашення заборгованості із заробітної плати перед шахтарями. 200 млн грн уряд виділив, а 250 млн грн, я знаю, ринок віддав, і вони пішли в якийсь банк, який вже збанкрутував. По-третє - робота з НКРЕ за справедливим тарифом. І четверте - це прийняття в парламенті двох законів », - сказав Яценюк.

Прем'єр-міністр звернув увагу на те, що необхідно законодавчо змінити формування «зеленого тарифу» для об'єктів альтернативної енергетики в бік його зниження і відходу від валютної прив'язки.

«Нарешті потрібно вирішити питання щодо справедливого «зеленого тарифу», - додав прем'єр-міністр.

Крім цього, Яценюк повідомив, що Кабінет міністрів України продовжив на місяць дію режиму надзвичайної ситуації в енергетиці.

Читайте такожУкраїна підвищить ціну на електроенергію для окупованого Криму

Довідка УНІАН. Режим надзвичайних заходів в електроенергетиці дає можливість Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері електроенергетики і комунальних послуг, оперативно впливати на ринок в умовах гострого дефіциту енергоресурсів в опалювальний сезон. Зокрема, НКРЕКП може встановлювати додаткові платежі енергокомпаніям, коригувати тарифи на електроенергію, а також інвестиційні програми компаній. Крім того, Нацкомісія може змінювати алгоритм розподілу коштів на оптовому ринку електроенергії.

Критеріями надзвичайних подій є: зниження резерву енергогенеруючих потужностей об'єднаної енергосистеми нижче допустимого рівня протягом трьох днів, критично низький рівень забезпечення ТЕС паливом, а також наявність більш як тримісячної заборгованості перед виробниками за спожиту електроенергію.

Тимчасові надзвичайні заходи включають: обмеження цін на ринку електроенергії, встановлення особливих умов купівлі-продажу електроенергії, встановлення обов'язкових вимог до виробництва, постачання і купівлі-продажу електроенергії, а також встановлення умов експорту або імпорту електроенергії.