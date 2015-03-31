Яценюк «вкрай незадоволений тим, що відбувається в енергосекторі» - вимагає стабілізації
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вимагає від Міністерства енергетики та вугільної промисловості вжити адекватних заходів щодо стабілізації ринку електроенергії, рівень неплатежів на якому вже досягнув 2,5 млрд грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні Кабінету міністрів 31 березня.
«Я вкрай незадоволений тим, що відбувається в енергетичному секторі ... 2,5 млрд грн вже неплатежів, повний бардак у розрахунках з підприємствами електроенергетики, вугілля як завжди немає», - сказав Яценюк.
Прем'єр-міністр доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості виконати чотири пункти для стабілізації ситуації на ринку електроенергетики і відзвітувати перед урядом.
«За міністром - виконання чотирьох пунктів, для того щоб завершили надзвичайний стан (в електроенергетиці - УНІАН). Прогнозний баланс в електроенергетиці - це раз. Міністерству разом з НКРЕ подати. Друге - погашення заборгованості із заробітної плати перед шахтарями. 200 млн грн уряд виділив, а 250 млн грн, я знаю, ринок віддав, і вони пішли в якийсь банк, який вже збанкрутував. По-третє - робота з НКРЕ за справедливим тарифом. І четверте - це прийняття в парламенті двох законів », - сказав Яценюк.
Прем'єр-міністр звернув увагу на те, що необхідно законодавчо змінити формування «зеленого тарифу» для об'єктів альтернативної енергетики в бік його зниження і відходу від валютної прив'язки.
«Нарешті потрібно вирішити питання щодо справедливого «зеленого тарифу», - додав прем'єр-міністр.
Крім цього, Яценюк повідомив, що Кабінет міністрів України продовжив на місяць дію режиму надзвичайної ситуації в енергетиці.
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Довідка УНІАН. Режим надзвичайних заходів в електроенергетиці дає можливість Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері електроенергетики і комунальних послуг, оперативно впливати на ринок в умовах гострого дефіциту енергоресурсів в опалювальний сезон. Зокрема, НКРЕКП може встановлювати додаткові платежі енергокомпаніям, коригувати тарифи на електроенергію, а також інвестиційні програми компаній. Крім того, Нацкомісія може змінювати алгоритм розподілу коштів на оптовому ринку електроенергії.
Критеріями надзвичайних подій є: зниження резерву енергогенеруючих потужностей об'єднаної енергосистеми нижче допустимого рівня протягом трьох днів, критично низький рівень забезпечення ТЕС паливом, а також наявність більш як тримісячної заборгованості перед виробниками за спожиту електроенергію.
Тимчасові надзвичайні заходи включають: обмеження цін на ринку електроенергії, встановлення особливих умов купівлі-продажу електроенергії, встановлення обов'язкових вимог до виробництва, постачання і купівлі-продажу електроенергії, а також встановлення умов експорту або імпорту електроенергії.