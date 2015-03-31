Режим надзвичайної ситуації в енергетиці продовжили ще на місяць

При цьому він підкреслив, що незадоволений ситуацією на енергетичному ринку і закликав відповідальні міністерства та відомства готуватися до наступної зими.

«Продовження надзвичайного стану відображає реальний стан енергетики. 2,5 млрд неплатежів, повний бардак у розрахунках з підприємствами електроенергетики, вугілля знову немає, як завжди, - сказав Яценюк. - Будь ласка, уряд продовжить ще на один місяць (дію надзвичайного стану - УНІАН), а за міністром (енергетики та вугільної промисловості Демчишиним - УНІАН) - виконання чотирьох пунктів звітності для того, щоб ми, нарешті, завершили надзвичайний стан».

Яценюк пояснив, що міністр також відповідає за формування прогнозного енергобалансу, погашення заборгованості перед шахтарями, роботу з НКРЕКП по справедливому «зеленому» тарифу, а також введення правил енергоринку на тимчасово окупованих територіях, у тому числі у зоні АТО.

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Як повідомляв УНІАН, у середині серпня 2014 року Кабмін ухвалив порядок введення заходів надзвичайного характеру у період порушень нормальної роботи ринку електроенергетики країни. Кабмін визначив, що критеріями порушень є поломка енергоустановок або втручання третіх осіб у роботу енергоустановок і мережевого господарства, що призводить до порушення режиму перетоків магістральними та міждержавними електромережами, до перевантаження мережевих елементів і обмеження споживання електроенергії більш ніж на 100 МВт.

Додатковими критеріями НС названі: зниження резерву енергогенеруючих потужностей об'єднаної енергосистеми нижче допустимого рівня протягом трьох днів, критично низький рівень забезпечення ТЕС паливом, а також наявність більш ніж тримісячної заборгованості перед виробниками за спожиту електроенергію.

Тимчасові надзвичайні заходи включають у себе: обмеження цін на ринку електроенергії, встановлення особливих умов купівлі-продажу електроенергії, встановлення обов'язкових вимог до виробництва, постачання і купівлі-продажу електроенергії, а також встановлення умов експорту або імпорту електроенергії.

Заходи, що вводяться, є тимчасовими, і їх термін дії не перевищує один місяць. Водночас, Кабмін може продовжити цей період, але не більше ніж ще на один місяць. У період дії надзвичайних заходів всі суб'єкти ринку електроенергії незалежно від форми власності зобов'язані діяти за стандартами операційної безпеки функціонування об'єднаної енергосистеми з урахуванням оперативних команд держпідприємства «Укренерго».