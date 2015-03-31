Путін дозволив продовжити "газову знижку" для України на три місяці

Президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію про продовження на другий квартал пільгової ціни поставок газу в Україну, пише ТАСС.

На зустрічі з президентом прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв зазначив, що уряд вважає за потрібне задовольнити відповідне прохання української сторони та "Газпрому" при тому, що всі умови Києвом будуть дотримуватися неухильно, "включаючи і повернення тих боргів, які до теперішнього часу накопичені".

"Давайте так і зробимо", - погодився Путін.

Президент Росії заявив, що стосовно питання про ціну на газ для України через три місяці можуть бути прийняті додаткові рішення. Він зазначив, що ціна на газ так чи інакше пов'язана із цінами на нафту, а ситуація на світових ринках нафти вельми волатильна.

"Виходячи з цього, нам потрібно буде через три місяці подивитися, що відбувається в цій галузі та після цього прийняти додаткові рішення", - сказав Путін.

Як раніше повідомив глава "Газпрому" Олексій Міллер, компанія звернулася до уряду РФ з проханням про надання знижки на газ для України на 3 місяці. Можливість надання знижки для України передбачена чинним контрактом між "Газпромом" і "Нафтогазом". Така знижка була надана в жовтні 2014 року терміном на 5 місяців, її термін закінчується 31 березня.

У «Нафтогазі» зазначили, що 27 березня 2015 року українська сторона отримала від віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича листа, в якому йдеться про його пропозицію російській стороні залишити чинним поточний механізм ціноутворення на російський газ, поставлений «Газпромом» для українських споживачів.

Віце-президент Шевчович також повідомив українську і російську сторони про готовність Єврокомісії провести тристоронню зустріч у Брюсселі в середині квітня.

«Нафтогаз» підтверджує готовність взяти участь у такій зустрічі для обговорення зазначених пропозицій.

За словами міністра енергетики України Володимира Демчишина, рішення про умови й ціну закупівлі російського газу для України може бути погоджено й підписано вже до середини квітня, а термін його дії становитиме рік - до літа 2016 року.

Раніше міністр повідомив, що з 1 квітня Україна припиняє закупівлю російського газу, оскільки 1 квітня закінчується дія так званого «зимового пакета», за умовами якого Україна здійснювала імпорт газу з Росії в період із 1 листопада 2014 року.

Нагадаємо, після тристоронньої зустрічі по газу в Брюсселі міністр енергетики Олександр Новак заявив, що "ціна на газ для України з 1 квітня становитиме $348 за 1 тис. кубометрів", додавши, що уряд РФ до 1 квітня розгляне питання про надання знижки у разі запиту з боку української сторони.

За поточної ціни знижка може становити на другий квартал $100 за 1 тис. кубометрів. Таким чином, ціна на газ для України у квітні становитиме близько 250 доларів за 1 тис. кубометрів.