Греція попросила "Газпром" знизити ціну на газ і контрактний обсяг постачань; російський холдинг обіцяв розглянути прохання, повідомив міністр виробничої реформи, навколишнього середовища та енергетики Греції Панайотіс Лафазаніс, передає Прайм.

"Ми просили "Газпром" про зменшення ціни на газ до рівня європейських країн. Наше прохання зустріли позитивно. У "Газпромі" пообіцяли вивчити його", - сказав Лафазаніс на прес-конференції за підсумками дводенного візиту до Москви, під час якого він зустрічався з головою Міненерго РФ Олександром Новаком і головою "Газпрому" Олексієм Міллером.

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За словами Лафазаніса, мова йде про зниження цін на російський газ на 2016 рік та наступний період. Крім цього, Греція попросила зменшити контрактні обсяги поставок, які потрапляють під умову take-or-pay.

Минулого року ціни на російський газ для Греції були знижені на 15%, а обсяги поставок зменшені, проте Греція все одно не може їх вибрати через кризу та падіння виробництва. Умова take-or-pay передбачає штрафні санкції за невибраний контрактний обсяг газу.